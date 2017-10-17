"Вся “вата" из ОРДЛО теперь очень любит Украину - Дэнээрия больше не нужна!” - соцсети рассказали о громкой победе Киева в оккупированном Донбассе

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Озадаченные украинские пенсионеры звонят в Пенсионный фонд, чтобы убедиться в правдивости уведомлений о начислении новых выплат. Некоторые уверяют, что им на карту зашли чужие деньги – рост пенсий в два раза шокировал пожилых людей. Пользователи соцсетей пишут, что многие пенсионеры потеряли дар речи после того, как узнали, сколько будут получать с 1 октября, пишет “Диалог.UA”.
“Отец, когда узнал, сколько ему начислили, не мог себе найти места! Рад был, как ребенок! Не удивительно, всю жизнь в шахте отпахал и теперь наконец-то получит заслуженное. К слову, впервые с 2014 года услышал, что он искренне рад и хвалит решение правительства!” “Мой папа 23 года в шахте проработал. Заработал кучу болячек… и до этого получал неплохую (сравнительно) пенсию, но теперь рад безмерно. Говорит, что дожил и теперь верит в светлое будущее Украины”; ‘У меня лично подняли пенсию до 10,3 к грн, 55 лет, 25 лет стажа в шахте”, - пишут пользователи. Некоторые говорят, что “все сепары-шахтеры” из ОРДЛО “очень любят Украину и нах** та дэнээрия нужна”.
Украинцы уверены, что повышением пенсий правительство Украины решило “купить” оккупированные регионы, как раньше это сделала РФ с Чечней.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, пенсия, пенсионный фонд, повышение, ДНР, ЛНР
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