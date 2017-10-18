Бежал подальше от "рус***го мира" и российских собратьев по оружию: в Торецке пойман "затаившийся" террорист из банды "ДНР"

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Террористу надоел беспредел боевиков - он после нескольких лет "службы" вернулся в родной город и попытался вести обычный образ жизни, но был задержан в результате оперативной отработки. Боевик родом из Торецка, к сепаратистам примкнул еще в мае 2014 года, после вступления в ряды "ДНР" получил должность в медроте и стал возить боевикам на передовую лекарства, сообщает "Диалог.UA".
По данным Нацполиции Донецкой области, 39-летний сепаратист получал 15 тысяч рублей в месяц, из медроты он перешел в одно из подразделений оккупантов и какое-то время с оружием в руках охранял блокпосты боевиков возле Майорска.
Когда Торецк освободили, сепаратист сбежал в оккупированную Горловку. Но там его постигло разочарование "русским миром" - он незаметно вернулся в освобожденный Торецк и попытался "начать все с нуля". В отношении террориста начато расследование.
Теги: Донбасс, террорист, ДНР, боевики, Торецк, Нацполиция
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