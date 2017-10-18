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Чтобы Кремль ничего не узнал: как Плотницкий и Захарченко скрывают от Москвы небоевые потери "рус***го мира" в оккупированном Донбассе
Многих боевиков отправляют в обычные больницы без документов и прочих опознавательных знаков, а от погибших открещиваются вообще. Террористы таким образом скрывают от своих кремлевских кураторов масштабы небоевых потерь в "республиках". На брифинге такое заявление сделал пресс-секретарь Минобороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко, передает "Диалог.UA".
Также благодаря подобным мерам главари 1-го, а также 2-го "армейских корпусов" террористических "ДНР/ЛНР" делают невозможной во многих случаях идентификацию тел убитых сепаратистов, чтобы снять с себя ответственность и не выплачивать семьям вояк деньги. "С целью сокрытия небоевых потерь от комиссии 8-й армии Южного военного округа ВС РФ, которая сейчас работает в т. н. первом и втором "армейских корпусах", главари направляют раненых и тела погибших "военнослужащих" в гражданские больницы без документов и знаков различия", - рассказал Лысенко.
Также известно, что в некоторых случаях если родные орков решают добиваться правды по поводу причин смерти своих членов семей, им начинают угрожать вплоть до физической ликвидации. Напомним, что по распоряжению главаря "ДНР" в "республике" стали выбивать долги за потребленную коммуналку, причем те долги, которые были при Украине. Террористы не щадят даже своих военных и отключают им за неуплату свет.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, ДНР, ЛНР, АТО, потери, Захарченко, Плотницкий, террористы
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