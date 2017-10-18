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Родственники отказывались верить в страшную утрату
На Покров Пресвятой Богородицы в Сартане возле памятника «Скорбящей матери» прошёл митинг, посвящённый памяти тех, кто оказался жертвами страшного обстрела 14 октября 2014 года.
«Острая боль в душе, пронизывающий слух сигналы «скорых» и горькие слёзы родственников, которые отказывались верить в страшную утрату близких…, - произнёс на митинге секретарь Мариупольского городского совета Степан Махсма, бывший три года назад мэром Сартаны. - Солнечный октябрьский день Покрова навсегда останется в памяти мариупольцев, как день невосполнимой потери семерых земляков во время вражеского обстрела в Сартане. Помню, как содрогнулась земля от разрывов снарядов, помню каждую секунду пребывания в эпицентре трагедии и помню всех сартанцев, которых забрала эта война».
В тот осенний день, три года назад, боевики открыли огонь из «Градов» по Ильичёвскому району города - по блокпосту посёлка Талаковка, а затем - по расположенному рядом посёлку Сартана. Снаряды попали в самую середину похоронной процессии (жители посёлка возвращались с кладбища, где провожали в последний путь 83-летнюю землячку). Оплакивая женщину над её могилой, думали ли люди, что через несколько минут земной путь многих из них будет окончен…
Восемнадцать человек получили различные ранения, семь человек погибли.
Среди погибших была супруга внештатного фотокорреспондента «Донбасса» Николая Рябченко, Галина.
«Я узнал об обстреле и уже ехал в посёлок, - вспоминает тот страшный день Николай. - Уже подъезжал, когда мне позвонил сын и сказал, что мама пошла на кладбище, и её телефон не отвечает. Я понял, что случилась беда…».
Приехав, Николай увидел, что жену буквально разорвало надвое, а неподалёку от неё в землю впилась болванка от «Града».
«Потом подошёл дядька и спрашивает: «Показать тебе, чтобы ты опознал?» И к моему лицу поднесли кусочек оторванного, пробитого «Градом» пенсионного удостоверения жены», - рассказывает Рябченко.
«Это было очень страшно. Очень тяжело было смотреть на журналиста, который приехал работать, а нашёл среди погибших свою жену», - отметил позже посетивший место трагедии Юрий Хотлубей, который был три года назад мэром Мариуполя.
На место поисшествия прибыли представители миссии ОБСЕ. Согласно их заявлению, там они обнаружили остатки ракеты «Град», их расположение свидетельствовало об обстреле с восточного направления.
«Стрельба велась целенаправленно по КПП украинских войск, расположенных в километре от посёлка Сартана. По месту расположения можно заключить, что ракета запущена с восточной стороны, предположительно, нерегулярными вооружёнными формированиями, входящими в «ДНР», - отмечается в отчёте ОБСЕ.
Анастасия МАКСИМОВА.
Фото Николая РЯБЧЕНКО.
Теги: Донбасс, обстрел, Сартана, годовщина
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