Российские СМИ: боевики «ДНР» похитили Манекина, потому что он знал истинных убийц Моторолы

18.10.2017 11:16

В истории с похищением в Донецке боевиками бывшего «консультанта ДНР» российского гражданина Романа Манекина появились новые сенсационные детали. По данным российского издания «Московский комсомолец» Манекин знал истинных заказчиков ликвидации главаря боевиков «ДНР» Арсена Павлова (Моторолы). И это была отнюдь не «украинская ДРГ». Приводим расследование деталей похищения Манекина, сделанное российскими репортерами, передает 62.ua.

«Некоторое время назад Роман Манекин сообщил в соцсети, что имеет на руках списки с фамилиями по крайней мере 300 российских граждан, которые незаконно удерживаются сейчас втюрьмах ДНР.

Потом сообщил о том, что у него есть данные и по убийцам Моторолы.

А в минувший четверг исчез — был похищен неизвестными...

«О Мотороле он написал мне в личном письме. Имен не называл, но сказал, что это точно неДРГ — украинские диверсионно-разведывательные группы», — рассказывает Алексей Красильников, бывший министр ДНР, который ранее являлся одним из кандидатов на пост главы республики, а ныне находится там в розыске по обвинению якобы в создании ОПГ. «ОПГ — это министерство сельского хозяйства, которое я возглавлял в том же, 14-м году», — поясняет Красильников, в настоящий момент проживающий в России и считающий, что его розыск спровоцирован Захарченко.

Кто эти триста российских заключенных — неизвестно, но вполне вероятно, что речь идет обывших добровольцах из РФ, пропавших без вести, которых Манекин как правозащитник недавно навещал в донецкой тюрьме. За что они сидят — тайна за семью печатями.

Да, то, что происходит последнее время в ДНР — и не только в политическом плане, странно для очень многих, кто друг, кто враг, некогда великие идеи «свободы и независимости» сильно поистрепались, превратились в доходный бизнес для верхушки, и даже люди, прежде абсолютно лояльные к действующей власти, тот же Роман Манекин, который отлично контактировал сЗахарченко и поддерживал любые его начинания, был даже консультантом правительства, то есть назвать его оппозиционером и борцом с режимом ни как нельзя, вдруг начал открыто критиковать существующее положение вещей.

Развал экономики, продажа налево некогда доходных предприятий, мухлежи с налогами и непосильными поборами с коммерсантов, при этом — полная нищета местного населения, нескольких миллионов человек, которых обложили совсех сторон.

Об этом Манекин писал в своих последних расследованиях.

«Зная Романа, можно быть точно уверенным, что он это делал от чистого сердца, он всегда был достаточно откровенным человеком, что думал, тои говорил», — искренне переживают его друзья в Донецке.

И даже недруги полагают, что журналист пострадал за то, что осмелился высказать нелицеприятную для кого-то правду.

«Я не могу сказать, что был его другом. Мало того, когда меня посадили вРоссии, Манекин только подлил масла вогонь, написал конкретную статью против меня», — говорит Вадим Погодин, командир батальона «Керчь», некогда обвиненный в убийстве 17-летнего украинского националиста Степана Чубенко, за это Украина объявила его в розыск в Интерпол, этим летом Погодин был задержан в Крыму, но вскоре отпущен, так как никаких доказательств его вины Киевом предоставлено не было. «Да, я считаю, что по отношению ко мне Манекин мерзавец, но сейчас он попал за то, что небезразличен к тому, что творится в республике. Вот за это баламутство Манекина и посадили».

Журналиста забрали из дома вместе с женой неустановленные вооруженные люди — предположительно сотрудники РГСО «лички» главы республики. Роман успел позвонить нескольким своим знакомым, сообщив, что к нему пришли люди из госбезопасности, которые показали удостоверения. По словам жены, их увезли вместе, бросили в какой-то подвал, мужа избивали на ее глазах, ее потом отпустили. Единственное, что она поняла, — это был не СИЗО, не РОВД, не какая-то другая официальная структура, а частное здание. «Его били прикладами автоматов еще в квартире, настоящие сотрудники полиции там тоже были, затем они ушли, оставив его наедине с какими-то непонятными лицами», — рассказали местным журналистам знакомые Манекина.

Цитаты из переписки Романа с товарищами.

Это все, что известно на сегодняшний день. Где сейчас находится пропавший, что ему вменяют, арестован лион официально, жив ли вообще, никому неизвестно. У его донецких друзей и коллег не такие уж большие возможности по его поиску. Так вышло, что вступились за Романа те, от кого этого никак нельзя было ожидать, — бывшие ополченцы из России, давно уехавшие из ДНР.

«Роман Манекин — прежде всего российский гражданин. И поэтому искать его должны российские власти. При нашем обращении всиловые структуры ДНР — те отрицают свою причастность кего исчезновению. Мы просим депутатов Госдумы, Министерство иностранных дел Российской Федерации обеспечить запрос в МИД ДНР для разъяснения обстоятельств похищения журналиста Манекина», — дал комментарий «МК» Герой России завоенные действия вЧечне, бывший доброволец Донбасса Иоанн Семенов.

Остается надеяться на то, что Роман Манекин все еще жив ибудет найден. Между тем все сенсационные документы, окоторых он говорил последнее время, исчезли вместе сним. Информация отом, что он якобы найден в СИЗО и ему инкриминируют диверсионную деятельность в пользу Украины, пока не подтвердилась» - сообщает российское издание.