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Ситуация на КПВВ Донбасса: утренний мониторинг 18 октября
Сегодня утром, 18 октября, на КПВВ Донбасса на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: «Майорск» - 10/70; «Марьинка» - 40/50; «Новотроицкое» - 60/70; «Гнутово» - 20/20, сообщает Государственная пограничная служба Украины.
За минувшие сутки линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда, что в районе проведения АТО, пересекли 39,7 тысячи человек и 5,6 тысячи транспортных средств:
«Майорск» - 8125 человек и 1390 транспортных средств;
«Марьинка» - 10080 человек и 1770 транспортных средств;
«Новотроицкое» - 7405 человек и 1265 транспортных средств;
«Гнутово» - 4915 человек и 1140 транспортных средств;
«Станица Луганская» - 9150 человек.
Четыре автомобиля, которыми перевозили товары к временно неконтролируемой территории с нарушениями, обнаружили вчера пограничники Донецкого и Краматорского отрядов. Транспортными средствами граждане пытались через КПВВ «Гнутово» и «Марьинка» незаконно перевезти сигареты, мобильные телефоны, спортивную обувь и одежду, технические средства охранной и пожарной сигнализации и продукты питания на общую сумму более 79 000 гривен. Граждан вместе с автомобилями и грузом передали в ГФС для принятия правового решения.
А на контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская» пограничники Луганского отряда обнаружили гражданина Украины, разыскиваемый правоохранительными органами по ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ст. 200 УК (Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления), ст. 205 УК (Фиктивное предпринимательство), ст. 209 УК (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), ст. 366 УК (служебный подлог). Правонарушителя передали компетентным органам.
Кроме того, в КПВВ «Марьинка» сотрудники Госпогранслужбы зафиксировали случай, когда наш соотечественник пытался «решить вопрос» о беспрепятственном пропуске через линию разграничения за денежное вознаграждение. На свое предложение украинец получил от пограничников категорический отказ, после чего правонарушителя передано сотрудникам Национальной полиции.
Теги: Донбасс, АТО, пункт пропуска, ГФС, КПВВ, Нацполиция, ГПСУ
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