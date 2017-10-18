Такого поворота "асвабадители" не ожидали: “шахтеры” и “трактористы” Донецка отдают последнее после указа Захарченко об "украинских" долгах

18.10.2017 10:16

Обещавшие жителям оккупированных территорий “сладкую жизнь” власти “ДНР” откровенно игнорируют проблемы не только мирных жителей, но даже своих наемников. Местные “шахтеры” и “трактористы” шокированы новым решением Александра Захарченко и его людей вернуть оккупантам “украинские” долги.

Как сообщил в соцсети один из главарей “ДНР” Александр Ходаковский, в захваченном террористами Донецке семья террориста из “Кальмиуса” осталась без света за украинские долги, передает “Диалог.UA”.

“Нет платежной книжки, как подтверждения оплаты. Ответ был один: "Ну и что , что это украинские долги, вы же потребили". Нарисовали 60 тысяч. Но отключили без предупреждения, а в доме была беременная жена и годовалый ребенок”, - написал Ходаковский. Он уточнил, что поом проблемы в течение нескольких дней пытались решить в калининском отделе энергосетей. “Мне кажется, что скоро у кого-то не выдержат нервы, и в следующий раз очередного "отрезальщика" со столба снимет не собственное желание, а очередь из автомата, не дай Бог”, - прокомментировал террорист.

По его словам, подобные ситуации в “ДНР” не единичны. Так, “доброволец” из Ростова потерял в боях на Донбассе ногу. Здесь же женился на болеющей женщине с ребенком. “Никому на х*ен не нужен - даже документов нет никаких... Вчера приходит испанец – по-русски еле говорит, - воюет с четырнадцатого. Контракт закончился – выперли”, - написал террорист.

Ходаковский уверяет, что большинство людей на оккупированной территории выживают чудом.