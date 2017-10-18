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У людей Захарченко новая головная боль: в оккупированной Горловке "диверсанты" злостно высмеяли главаря "ДНР"
14 октября в Калининском районе оккупированной Горловки проукраинские группы распространили листовки с информацией, дискредитирующей руководство “Донецкой народной республики”. 17 октября террористы начали кампанию по розыску “врагов” “ДНР”, передает “Диалог.UA”.
В пабликах сепаратистов жителей Горловки просят сообщить всю известную информацию о проукраинских активистах. “Анонимность и вознаграждение гарантируется”, - уточнили оккупанты.
Местные жители в комментариях задали вопросы, почему местная “полиция” не уследила за “провокацией”, и потребовали усилить контроль за “патриотами” на КПП. Эдвард Александрович и вовсе написал, что “МГБ ДНР” обязано уделить внимание продавцам на рынке Горловки. “Там таких "патриотов" за прилавками полно стоит. 10 продажных, а 1 наш, днровский”, - уточнил мужчина.
Теги: Донбасс, Горловка, полиция, ДНР, листовки, Захарченко, диверсанты
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