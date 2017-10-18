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Убийство беременной дочери высокопоставленного кремлевского наемника в "ДНР": соцсети сообщили неожиданные подробности о террористе Мачете
В конце сентября в ”ДНР” произошло громкое ЧП: выстрелом в голову была убита находившаяся на 6-м месяце беременности дочь "начальника штаба" батальона, по совместительству "замкомбата" медвзвода Анастасия. После резонансного происшествия террорист Юрий Свиридов с позывным “Мачете” был объявлен в розыск. По данных оккупантов, именно он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, убил девушку, передает “Диалог.UA”.
В Сети даже появилась ориентировка на террориста. Тем не менее, знакомые с наемником утверждают, что Мачете мог совершить неадекватный поступок, но к убийству он якобы не причастен. Боевик Михаил Полынков заявил, что “Мачете - последний идейный ополченец с именем. Потому то, что вокруг последний год происходит, это не просто так. Все еще помнят, как его машину расстреляли. Жена получила ранение”. По его данным, Свиридов не мог самовольно уйти из части 30 сентября, так как был уволен 20 сентября.
В ответ на заявление об увольнении пользователь с ником Злой Днровец уточнил, что подозреваемый в убийстве делал в штабе после увольнения. “Почему тогда скрылся и скрывается до сих пор? Пистолет для бесшумной стрельбы был только у него. Кстати, увольнение задним числом тоже о многом может сказать”, - поинтересовался оппонент боевика.
К слову, после 20 сентября якобы уволенный Мачете давал указания и его охраняло трое действующих “солдат”.
Теги: Донбасс, убийство, ЧП, террорист, ДНР, боевики
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- Убийство беременной дочери высокопоставленного кремлевского наемника в "ДНР": соцсети сообщили неожиданные подробности о террористе Мачете10:56
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