В Мариуполе симулянт представил концертную программу

18.10.2017 20:00

По Украине ходит вирус. Простым украинцам он не грозит, неприятная инфекция в качестве своих жертв выбирает в основном чиновников не низкого ранга или представителей других должностей и профессий, которые позволяют свысока наблюдать за жизнью простого народа.

Инкубационный период заболевания может быть различным, вирус активизирует свои действия, когда возле его жертвы начинает «пахнуть жареным».

Несчастные внезапно начинают чувствовать недомогание, сваливаются от загадочного недуга, теряют сознание в суде, на судебные заседания прибывают на носилках в сопровождении медиков. Таинственная болезнь на самом деле не является такой уж таинственной, и в анналах человеческих пороков давно прописана как симуляция.

В столице Приазовья недавно очередной «заболевший» продемонстрировал настоящую концертную программу, которая должна была убедить всех зрителей в его тяжёлом самочувствии.

Утром 15 октября в центре города патрульная полиция обратила внимание на автомобиль «Шкода», водитель которого вызвал определённые подозрения. Увидев, что его преследуют правоохранители, водитель припарковал своё авто возле магазина «Ласкаво» и, выйдя из машины, поспешил прочь пешком. Едва полицейские задержали странного «пешехода», как стало понятно, почему он осуществлял непонятные манёвры. Запах изо рта, красные глаза, шаткая походка - все признаки, подтверждающие алкогольное опьянение, были налицо. Кроме того, у задержанного отсутствовало водительское удостоверение.

Вскоре выяснилось, что задержанный мужчина - ветеран СБУ, полковник. В присутствии свидетелей ветеран согласился пройти медицинское освидетельствование в наркологии. Однако по дороге в больницу, мужчина внезапно «потерял сознание». Правоохранители вызвали «скорую помощь», и в сопровождении полиции и медиков «больной» начал кочевать по больницам города. Его довольно долго перевозили из больницы в больницу, из отделения в отделение. Врачи пытались поставить диагноз. Кстати, от анализа крови «больной» категорически отказался.

Лёжа в кабинете горбольницы №1 на кушетке, ветеран, не стесняясь, демонстрировал, насколько ему плохо. Он трясся в судорогах, задирал ноги вверх, запрокидывал голову, внезапно переставал понимать задаваемые ему вопросы и даже попытался здесь же на кушетке, не озадачиваясь присутствием медиков, правоохранителей и журналистов, справить малую нужду.

Возле «больного» собрался настоящий консилиум. Что за жестокая болезнь мучает несчастного, пытались понять терапевт, невропатолог, хирург, реаниматолог. В конце концов, ровный пульс и стойкий запах алкоголя, исторгаемый «больным», позволили врачам сделать заключение, что перед ними симулянт.

«Мы считаем, что это была попытка избежать ответственности, потому что на данного гражданина уже составлялся протокол за вождение в нетрезвом виде. Если сейчас подтвердится, что человек управлял автомобилем в пьяном состоянии, то это будет нарушение, за которое предусмотрена более серьёзная ответственность», - объяснил журналистам инспектор патрульной службы.

Таким образом, концерт, выданный «на гора» полковником СБУ, ожидаемых им результатов не принёс. По информации правоохранителей, ему грозит штраф в размере 24 тысяч гривен и лишение возможности управлять транспортным средством.

Вот только в течение нескольких часов «артист» отнимал время у врачей и полицейских, которые, вместо того, чтобы окружать вниманием симулянта, могли бы оказать помощь тем, кто в ней действительно нуждался.

Лиза МИРЗОЕВА.

Фото Николая РЯБЧЕНКО.