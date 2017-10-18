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Жители Горловки возмущены беспределом боевиков - в адрес Захарченко посыпались проклятия из-за очередного инцидента в "ДНР"
Вера населения оккупированного Донбасса в будущее "ДНР" и Александра Захарченко серьезно пошатнулась за последнее время. В Сети опубликована характерная переписка жителей Горловки, которые возмущаются беспределом боевиков на контрольно-пропускных пунктах линии разграничения, передает dialog.ua.
Люди возмущены не только хамством и оскорблениями со стороны боевиков, но и открытым изъятием продуктов питания у населения на КПП. В переписке паблика жителей Горловки люди признаются, что все обещания Захарченко так и остались невыполненными, при этом вера людей серьезно пошатнулась и отличается от настроений 2014 года.
Более того, некоторые открыто признаются, что украинские пограничники ведут себя намного вежливее, чем боевики "ДНР" при пересечении КПП.
Теги: Донбасс, Горловка, пограничники, вежливость, ДНР, боевики, КПП, Захарченко
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