Жители Горловки возмущены беспределом боевиков - в адрес Захарченко посыпались проклятия из-за очередного инцидента в "ДНР"

18.10.2017 14:39

Вера населения оккупированного Донбасса в будущее "ДНР" и Александра Захарченко серьезно пошатнулась за последнее время. В Сети опубликована характерная переписка жителей Горловки, которые возмущаются беспределом боевиков на контрольно-пропускных пунктах линии разграничения, передает dialog.ua.

Люди возмущены не только хамством и оскорблениями со стороны боевиков, но и открытым изъятием продуктов питания у населения на КПП. В переписке паблика жителей Горловки люди признаются, что все обещания Захарченко так и остались невыполненными, при этом вера людей серьезно пошатнулась и отличается от настроений 2014 года.

Более того, некоторые открыто признаются, что украинские пограничники ведут себя намного вежливее, чем боевики "ДНР" при пересечении КПП.