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В КРАМАТОРСКЕ ЗАДЕРЖАЛИ ВЕРБОВЩИКА В «АРМИЮ ДНР»
23-летнего вербовщика задержали на блокпосту, когда он пытался проехать в Краматорск по личным делам.
Во время проверки документов на блоктосту краматорскими полицейскими был задержан 23-летний парень, который работал в так называемом отделе кадров в Горловке и занимался вербовкой молодых людей в «армию ДНР».
В Краматорск парень ехал для оформления документов. По словам задержанного, в ряды «ДНР» его заставило вступить сложное финансовое положение, а за свою деятельность он получал десять тысяч рублей.
Пока в его обязанности входила только устная вербовка и бумажная волокита – парня все устраивало, а вот когда дело дошло до оружия – он испугался и сбежал, решив дальше продолжать мирную жизнь и учебу в вузе.
На данный момент расследование по данному факту продолжается, парню грозит до 5 лет тюремного заключения.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Краматорск, ДНР
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