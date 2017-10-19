В зоне АТО - «октябрьское обострение»

19.10.2017 11:03

«Ихтамнеты» - террористы БОРОДАЙ и ЗАХАРЧЕНКО, а также советник Путина - СУРКОВ - открывают в Ростове памятник российским наёмникам, убитым на Донбассе.

Всего за два дня (16 и 17 октября) оккупанты совершили 80 обстрелов (ранее столько было за 4-5 дней), погибли четыре, получили ранения шесть украинских военнослужащих. Миномёты работают на полную катушку. Защитники Украины, как уверяют в штабе АТО, дают «адекватный ответ из разрешённого мирными договорённостями вооружения». Вот только этих самых «мирных договорённостей» давно уж нет… Разве что - на бумаге.

Обстрелы усилились

Активизация обстрелов отмечается практически по всему Донбассу. Кроме «традиционных» стрелкового оружия, крупнокалиберных пулемётов и гранатомётов различных модификаций, в ход идут запрещённые миномёты, зенитные установки, пушки БМП-1 и БМП-2.

Группа «Информационное Сопротивление» так описывает схему обстрелов в районе «промзоны» Авдеевки: передовую огневую группу оккупантов, наносящую удары по передовым позициям ВСУ с нейтральной полосы, прикрывает мобильная зенитная установка ЗУ-23-2 (в основном, в период отхода боевиков с огневых позиций).

На донецком направлении под обстрелы за последнюю неделю попали позиции ВСУ у Авдеевки, Каменки, шахты Бутовка, Зайцево, Майорска, Песок, Опытного, Луганского, Невельского, Верхнеторецкого, Новосёловки Второй.

На приморском направлении оккупанты наносили удары по опорным пунктам сил АТО у Талаковки, Водяного, Старогнатовки, Павлополя, Широкино, Гнутово, Марьинки, Лебединского.

На луганском направлении противник атаковал украинских воинов в районах Крымского, Новоалександровки, Станицы Луганской, Валуйского, Трехизбенки, Новотошковского, Попасной.

Мины для мирных

16 октября боевики средь бела дня из миномётов обстреляли н.п. Железное, что возле Торецка (бывший Дзержинск). «В результате многочисленных «прилётов» осколочные повреждения получили 15 частных домов. Пострадавшая женщина 1969 г. р. получила ранения в области шеи и туловища. Её уже прооперировали в Торецкой городской больнице, в настоящее время врачи оценивают её состояние как стабильное», - сообщил губернатор Донетчины Павел Жебривский.

17-го вечером боевики обстреляли Марьинку. Задокументировано три факта повреждения домов местных жителей, которые расположены по улицам Октябрьской и Тельмана. На момент обстрела люди находились в помещениях. К счастью, пострадавших нет.

СММ ОБСЕ заметила опасность

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине постоянно отмечают присутствие рядом с линией разграничения военной техники, якобы отведённой оттуда. При этом, в местах, где эта техника должна храниться, её зачастую нет.

Так, в опубликованном вечером 17 октября отчёте, команда СММ сообщила, что заметила, как с тягачей разгружали шесть танков (неустановленного типа) в районе подконтрольного боевикам «ДНР» с. Зерновое (70 км к югу от Донецка), в зоне, где размещение тяжёлого вооружения и военной техники запрещено согласно пункту 5 Меморандума от 19 сентября 2014 года.

«Кроме танков, команда СММ видела примерно 18 боевых машин пехоты (БМП-2), которые были оценены как новые или отремонтированные, и ещё 12 грузовиков военного типа. За последние месяцы наблюдатели несколько раз сталкивались с ограничениями их свободы передвижения в этом районе», - отмечается в отчёте.

Также в неподконтрольных правительству районах, за пределами соответствующих линий отвода, команда СММ посетила места размещения отведённого вооружения - и констатировала отсутствие 12 миномётов.

Оккупанты активно перемещаются и вооружаются

Согласно оперативным данным группы «Информационное Сопротивление» от 18 октября, зафиксировано массовое перемещение сил и средств оккупантов: в районе «Бахмутской трассы» на участке между Александровском и Долгим (бронетехника, Уралы, Камазы); в районе Моспино (бронетехника, САУ типа 2С1 «Гвоздика», 122-мм пушки-гаубицы типа Д-30, грузовой автотранспорт).

В районе Докучаевска противник спешно усиливает оборонительные позиции. Идёт усиление и другого плана.

Так, по данным ИС, в т.н. 2-м Армейском корпусе (армия самопровозглашённой «ЛНР») командование планирует резко улучшить «качество подготовки миномётных расчётов». Делать это оккупанты намерены с помощью учебных сборов, а также доукомплектования подразделений личным составом и новой материальной частью. Ожидается поступление из РФ 40 штук ранее заказанных 82-мм миномётов.

А «6-й отдельный мотострелковый полк» («казачий») из состава всё того же «2-го АК ЛНР» получил пополнение иного рода, прибывшее из РФ в Кадиевку (бывший Стаханов) - до 200 российских наёмников. Также Россия подбросила не менее 20 единиц «гуманитарного» пехотного вооружения (82-мм миномётов, станковых гранатомётов типа СПГ и АГС, ЗУ-23-2).

В состав «100-й отдельной мотострелковой бригады», входящей в состав «1-й АК ДНР», поступили из РФ на доукомплектование крупнокалиберные пулемёты типа НСВ-12,7 «Утёс». Зафиксированы 12,7-мм пулемёты «Корд» российского производства, находящиеся только на вооружении армий РФ и Мали. Пулемёты перевозятся в разобранном виде грузовым автотранспортом, сообщает «Информсопротивление».

В ряде городов и посёлков, находящихся под контролем «ДНР», проводятся «дни профессионального ориентирования» (вариант «ярмарок вакансий»). Главными организаторами являются «военкоматы», а основная цель мероприятий - вербовка «пушечного мяса».

«Задача на проведение данных мероприятий была поставлена командованием «1-го АК ДНР» (ОК «Донецк»), констатировавшим, что некомплект «личного состава» в отдельных батальонах и бригадах достиг критического уровня - до 40% от штатной численности, - отмечают в ИС. - Что, в свою очередь, «…резко негативно влияет на боеспособность и качество выполняемых боевых задач».

РФ подтвердила своё участие в войне против Украины

В то время, как министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Украина «напала» на Донбасс (подобное он позволил себе в Сочи на встрече со студентами), помощник президента РФ Владислав Сурков (он же - негласный куратор «ДНР» и «ЛНР») открывал в Ростове-на-Дону стелу с надписью «Героям Донбасса», посвящённую боевикам (российским наёмникам).

На это открытие прибыли бывший главарь «ДНР», российский политтехнолог, руководитель т.н. Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай, а также действующий «рулевой» временно неподконтрольной Украине части Донетчины - Александр Захарченко. Своим присутствием на этом мероприятии и заявлениями они признали ответственность России за войну на Донбассе.

«А вам, братья, большое человеческое спасибо! За то, что в 14-м приехали сотни, тысячи людей со всех уголков России, приехали, откликнулись, - заявил, в частности, Захарченко. - Встали плечом к плечу вместе с нами и воевали. И до сих пор воюете! Всем добровольцам, всем жителям РФ, жителям Ростова огромный низкий поклон от жителей «ДНР» и всего Донбасса».

Отличился и Бородай, выдав следующий пассаж: «От имени добровольцев Донбасса, от имени всех патриотов я хочу выразить слова благодарности нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину».

Как отмечали по этому поводу пользователи соцсетей, «гражданская война» в Украине (именно так трактует Кремль происходящее) - это когда Захарченко в Ростове выражает благодарность тысячам россиянам, воюющим на Донбассе, а Бородай благодарит Путина.

Российского контрактника, воевавшего на Донбассе, будут судить





Следователи СБУ направили в суд материалы уголовного производства в отношении российского военнослужащего и диверсанта Виктора Агеева и двух боевиков террористической организации «ЛНР».

Установлено, что военнослужащий Вооружённых сил РФ Агеев с марта 2017-го присоединился к незаконным вооружённым формированиям, где выполнял функции пулемётчика отдельной «разведывательной роты». Двое его сообщников (жители Алчевска и Северодонецка, что на Луганщине) с 2014 года находились в составе бандформирований Дрёмова и «казачьего полка имени Платова».

В мае 2017-го в составе диверсионной группы они выдвинулись на подконтрольную украинской власти территорию Новоайдарского района Луганщины. Их обнаружили военнослужащие ВСУ. Завязался бой, во время задержания двое из боевиков были уничтожены.

«Действия террористов квалифицированы по ч.1 ст. 258-3 «Создание террористической группы или террористической организации» и ч.1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины. Санкции статей предусматривают наказание сроком от восьми до пятнадцати лет лишения свободы», - сообщает пресс-центр СБУ.

Россиянин Виктор Агеев - контрактник из Алтайского края. В Минобороны РФ уверяли, что он в мае 2016 года уволился в запас и службу по контракту не проходил. В то же время мать Агеева, Светлана сообщила, что её сын в мае этого года прислал ей фотографию приказа о присвоении ему звания ефрейтора. Позже Агеев, который сейчас содержится в СИЗО города Старобельска, подтвердил украинским СМИ, что он является военным-контрактником Вооружённых сил РФ.

Андрей ПИТОНОВ.