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Архив - Донецкая область

НА ДОНБАСІ ТРИРІЧНИЙ БРАТ СОКИРОЮ ПОРУБАВ ШЕСТИРІЧНУ СЕСТРУ

20.10.2017 08:50
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НА ДОНБАСІ ТРИРІЧНИЙ БРАТ СОКИРОЮ ПОРУБАВ ШЕСТИРІЧНУ СЕСТРУ

На Донбасі трирічний брат невеликою сокирою вдарив свою шестирічну сестру по голові та лівій руці.

Про це повідомляє поліція Донецької області у Facebook.

Виклик до поліції надійшов від лікарів швидкої допомоги. Медики повідомили, що вони надали допомогу маленькій дівчинці, у якої вони діагностували струс головного мозку, гематому лоба, рубані рани лоба та пальця лівої кісті.

Виявилося, що батьків дома не було. За дітьми доглядала бабуся, яка в той момент знаходилася на подвір’ї.

Зараз життю дівчинки нічого не загрожує.

Щодо мами дітей правоохоронці проводять перевірку в рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 166 «Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування» Кримінального кодексу України. 

Источник: tsn.ua



Теги: Донбасс, топор, брат, сестра
 
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