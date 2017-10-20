НА ДОНБАСІ ТРИРІЧНИЙ БРАТ СОКИРОЮ ПОРУБАВ ШЕСТИРІЧНУ СЕСТРУ

20.10.2017 08:50

На Донбасі трирічний брат невеликою сокирою вдарив свою шестирічну сестру по голові та лівій руці.

Про це повідомляє поліція Донецької області у Facebook.

Виклик до поліції надійшов від лікарів швидкої допомоги. Медики повідомили, що вони надали допомогу маленькій дівчинці, у якої вони діагностували струс головного мозку, гематому лоба, рубані рани лоба та пальця лівої кісті.

Виявилося, що батьків дома не було. За дітьми доглядала бабуся, яка в той момент знаходилася на подвір’ї.

Зараз життю дівчинки нічого не загрожує.

Щодо мами дітей правоохоронці проводять перевірку в рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 166 «Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування» Кримінального кодексу України.

Источник: tsn.ua