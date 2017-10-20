- НА ДОНБАСІ ТРИРІЧНИЙ БРАТ СОКИРОЮ ПОРУБАВ ШЕСТИРІЧНУ СЕСТРУ 08:50
- Житейская история: Грехи наши тяжкие, или Сухопутные приключения капитана дальнего плавания20:50
- В КРАМАТОРСКЕ ЗАДЕРЖАЛИ ВЕРБОВЩИКА В «АРМИЮ ДНР»20:32
- Ситуация в АТО накаляется, сбываются худшие прогнозы (ВИДЕО)11:55
- В зоне АТО - «октябрьское обострение»11:03
- В фейковой "ДНР" "переворот": Пушилин лишился должности22:34
- Чтобы Кремль ничего не узнал: как Плотницкий и Захарченко скрывают от Москвы небоевые потери "рус***го мира" в оккупированном Донбассе21:35
- В Мариуполе симулянт представил концертную программу20:00
- Родственники отказывались верить в страшную утрату19:36
- Идея Украины по Донбассу напугала Захарченко - главарь "ДНР" обещает агрессивно сопротивляться18:49
НА ДОНБАСІ ТРИРІЧНИЙ БРАТ СОКИРОЮ ПОРУБАВ ШЕСТИРІЧНУ СЕСТРУ
На Донбасі трирічний брат невеликою сокирою вдарив свою шестирічну сестру по голові та лівій руці.
Про це повідомляє поліція Донецької області у Facebook.
Виклик до поліції надійшов від лікарів швидкої допомоги. Медики повідомили, що вони надали допомогу маленькій дівчинці, у якої вони діагностували струс головного мозку, гематому лоба, рубані рани лоба та пальця лівої кісті.
Виявилося, що батьків дома не було. За дітьми доглядала бабуся, яка в той момент знаходилася на подвір’ї.
Зараз життю дівчинки нічого не загрожує.
Щодо мами дітей правоохоронці проводять перевірку в рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 166 «Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування» Кримінального кодексу України.
Источник: tsn.ua
Теги: Донбасс, топор, брат, сестра
- Откровения от губернатора Донетчины - о "зависших" жителях области, провале патриотов на выборах и сотрудничестве с Ахметовым (ВИДЕО)
- 18-летний сын отправил маму к родственникам и убил отчима топором
- Журналисты под Киевом обнаружили новое имение Ахметова, во время съемок которого их обстреляли
- Канал Ахметова увеличивает вещание на украинском языке
- В Крыму принудительно выкупают предприятия Ахметова
- Как брат Путина торгует фамилией (ВИДЕО)
- НА ДОНБАСІ ТРИРІЧНИЙ БРАТ СОКИРОЮ ПОРУБАВ ШЕСТИРІЧНУ СЕСТРУ 08:50
- Житейская история: Грехи наши тяжкие, или Сухопутные приключения капитана дальнего плавания20:50
- В КРАМАТОРСКЕ ЗАДЕРЖАЛИ ВЕРБОВЩИКА В «АРМИЮ ДНР»20:32
- НА ДОНБАССЕ ПОЯВИТСЯ ЕЩЕ ОДИН КПВВ17:45
- Ситуация в АТО накаляется, сбываются худшие прогнозы (ВИДЕО)11:55
- В зоне АТО - «октябрьское обострение»11:03
- В фейковой "ДНР" "переворот": Пушилин лишился должности22:34
- Чтобы Кремль ничего не узнал: как Плотницкий и Захарченко скрывают от Москвы небоевые потери "рус***го мира" в оккупированном Донбассе21:35
- В Мариуполе симулянт представил концертную программу20:00
- Родственники отказывались верить в страшную утрату19:36
- В МВД намерены ужесточить наказания для водителей-нарушителей09:10
- НА ДОНБАСІ ТРИРІЧНИЙ БРАТ СОКИРОЮ ПОРУБАВ ШЕСТИРІЧНУ СЕСТРУ 08:50
- Как правильно выпивать, чтобы не навредить своему здоровью08:30
- Новый скандал в Раде: Геращенко "отправила" Левченко в туалет08:10
- В Украине бушует вирусная инфекция: заболели более 150 тысяч украинцев07:50
- Як зміняться правила вступу до ВНЗ у 2018 році?07:38
- Шесть "домашних" средств против зубной боли22:13
- Ченнинг Татум пострадал из-за скандала с Харви Вайнштейном22:05
- Какие угрозы несет Турция и РФ для крымских татар – эксперт21:42
- В Украине стремительно дорожают доллар и евро21:20
- Как правильно выпивать, чтобы не навредить своему здоровью08:30
- В Украине бушует вирусная инфекция: заболели более 150 тысяч украинцев07:50
- Як зміняться правила вступу до ВНЗ у 2018 році?07:38
- Шесть "домашних" средств против зубной боли22:13
- Житейская история: Грехи наши тяжкие, или Сухопутные приключения капитана дальнего плавания20:50
- Квас: корисні властивості напою і як ним лікуватись19:55
- На Марсе обнаружили необычные отпечатки18:59
- Как защитить себя от скачков давления18:48
- 4 способи скоро та ефективно побороти целюліт14:12
- Забудьте о старых обидах10:00
- “Украина вплотную подошла к “моменту истины” и завершению войны”, - Пономарь о событиях в Киеве
- Украина разорвала один из важных военных договоров с Россией - у Кремля будет настоящий шок
- Такого поворота "асвабадители" не ожидали: “шахтеры” и “трактористы” Донецка отдают последнее после указа Захарченко об "украинских" долгах
- В Штабе АТО сообщили о тяжелой потере ВСУ под Марьинкой. ВИДЕО
- Порошенко наконец-то прокомментировал масштабную акцию под стенами Верховной Рады: к такой реакции президента сторонники Саакашвили точно не были готовы
- В фейковой "ДНР" "переворот": Пушилин лишился должности
- Жители Горловки возмущены беспределом боевиков - в адрес Захарченко посыпались проклятия из-за очередного инцидента в "ДНР"
- "Вся “вата" из ОРДЛО теперь очень любит Украину - Дэнээрия больше не нужна!” - соцсети рассказали о громкой победе Киева в оккупированном Донбассе
- Российские власти наблюдают за протестами в Киеве: Песков сделал заявление о последствиях для Донбасса
- "Спасибо тысячам россиян за войну на Донбассе!" - дегенерал "ДНР" Захарченко в Ростове публично развенчал главный фейк Кремля