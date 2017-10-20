Полицейские остановили незаконную вырубку деревьев в Великоанадольском лесу

20.10.2017 17:10

25-летний мужчина и его несовершеннолетний помощник сначала валили деревья, ждали пока они подсохнут, а затем распиливали их и продавали. Когда лесорубы ехали за очередной партией дров, их задержал наряд полиции.

Неподалеку села Графське сотрудники Волновахского отдела полиции заметили автомобиль ВАЗ-2107 с прицепом, который ехал по дороге вдоль Великоанадольского леса, а затем внезапно повернул. Такие действия не остались незамеченными, а потому полицейские приняли решение проследить за транспортным средством. Как оказалось, водитель ехал за очередной партией заготовленных дров. Вместе с ним находился 17-летний парень. Увидев полицейских, несовершеннолетний сразу убежал, оставив паспорт и телефон. На месте происшествия полицейские изъяли около 15 кубометров молодого дуба, сумма которого на черном рынке составляет более 10 000 гривен. Правоохранители вызвали инспектора по охране леса, который составил административный протокол в сфере лесного законодательства.

25-летний местный житель рассказал, что он ничего противозаконного не делает, ведь распиливает деревья, которые уже сухие. Однако, полицейским известно, что злоумышленник заранее валит деревья, ждет пока они подсохнут, а потом готовит товар к реализации.

Следственным отделом открыто уголовное производство по ст. 246 «Незаконная вырубка леса» Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до 3 лет лишения свободы с конфискацией незаконно добытого.

С начала года правоохранители Волновахи задокументировали уже 17 фактов незаконной вырубки леса. Полиция обращается к гражданам с просьбой, если вам известно об аналогичных фактах уничтожения деревьев, немедленно сообщайте об этом по телефону 102.

Источник: i24.com.ua