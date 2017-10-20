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Архив - Донецкая область

Порошенко не добрался до Мариуполя

20.10.2017 15:45
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Порошенко не добрался до Мариуполя

Президент Украины Петр Порошенко так и не прибыл с рабочим визитом на Донетчину, сообщает Телеканал новостей «24».
В пятницу, 20 октября, было запланировано публичное выступление Петра Порошенко в Мариуполе. А также ряд других мероприятий.
Однако по состоянию на 14:00 Порошенко так и не прибыл в Мариуполь. Как пояснили в местном горсовете, визит был отменен из-за неблагоприятных погодных условий.
Когда президент Украины прибудет в Мариуполь – неизвестно.



Теги: Донбасс, визит, Мариуполь, Петр Порошенко, отмена
 
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