Порошенко не добрался до Мариуполя

20.10.2017 15:45

Президент Украины Петр Порошенко так и не прибыл с рабочим визитом на Донетчину, сообщает Телеканал новостей «24».

В пятницу, 20 октября, было запланировано публичное выступление Петра Порошенко в Мариуполе. А также ряд других мероприятий.

Однако по состоянию на 14:00 Порошенко так и не прибыл в Мариуполь. Как пояснили в местном горсовете, визит был отменен из-за неблагоприятных погодных условий.

Когда президент Украины прибудет в Мариуполь – неизвестно.