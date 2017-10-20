С 17 октября боевики проводят рейды на Донбассе, - Аброськин

20.10.2017 13:30

Аброськин отметил, что количество обстрелов увеличилось "почти в унисон" с событиями под Верховной Радой С 17 октября на Донбассе возросла активность боевиков. Об этом заявил первый заместитель руководителя Национальной полиции Украины - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

"Странное стечение обстоятельств: с началом событий под стенами Верховной Рады Украины 17 октября 2017 года, направленными на дестабилизацию ситуации в стране, значительно возросла активность боевиков на линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. Почти в унисон с действиями "активистов" у стен Верховной Рады в Киеве увеличилось количество обстрелов", - написал Аброськин.

Он отметил, что начиная с 10 октября, боевики совершили 249 обстрелов подконтрольной Украины территории. Аброськин добавил, что с 17 октября террористы силами диверсионных групп начали проводит рейды на оккупированных территориях, приближенных к линии разграничения, прежде всего, против населения, которое поддерживает целостность Украины.

Источник: rbc.ua