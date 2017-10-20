В Доброполье задержали распространителя наркотиков

20.10.2017 20:50

1900 долларов США, 10 000 гривен, 12 000 российских рублей и пакет с высушенной и измельченной коноплей обнаружили во время обыска сотрудники Добропольского отделения полиции у 33-летнего местного «предпринимателя».

Несколько месяцев длилось документирования преступления по имеющейся информации о том, что местный житель производит у себя дома наркотик, а затем продает его другим. Вчера, 19 октября, во время санкционированного обыска по месту жительства правонарушителя, изъяли у него крупную сумму денег в различной валюте, а также пакет с коноплей.

Правоохранители установили, что мужчина в течение нескольких месяцев находил кусты дикорастущей конопли, собирал их, а потом у себя дома изготовлял наркотик. Как пояснил правонарушитель, сначала он сам употреблял наркотик, а потом понял, что на этом можно сделать «бизнес» и начал продавать растение знакомым.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленники может получить до 10 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование, сообщает Покровский отдел полиции Донецкой области.

Источник: ddk.dn.ua