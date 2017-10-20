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Архив - Донецкая область

В Донецке продают "чешские" сигареты, подпольно произведенные в "ДНР"

20.10.2017 11:50
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В Донецке продают "чешские" сигареты, подпольно произведенные в "ДНР"

В оккупированном боевиками Донецке продаются сигареты с предупреждающими надписями на чешском языке. Об этом сообщает "Радио Прага" со ссылкой на издание Hospodářské noviny.

Согласно сообщению, на одной из пачек сигарет адресом производителя указан город Кутна Гора. Однако, по данным издания, речь идет не о табачных изделиях, поставленных из Чехии, а о произведенных на территории "ДНР" сигаретах, которые могли быть нелегально переправлены в Чехию.

При этом в сообщении напоминается, что ранее Госпогранслужба Украины уже задерживала партии сигарет, произведенных в "ДНР" для реализации на чешском рынке. Табачные изделия были сделаны на фабрике в Донецке, а надписи на упаковках нанесены на чешском языке.



Теги: Донбасс, Чехия, сигареты, ДНР
 
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