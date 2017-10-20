В Дружковке суд обязал полицию вернуть предпринимателю изъятый товар

20.10.2017 16:10

Правоохранители подали в суд на женщину, реализующую продукты питания не в арендованном помещении, а с помощью выносной торговли.

В ходе судебного заседания женщина объяснила, что торговала без нарушений и предоставила договор аренды помещения. Суд принял к вниманию доводы ответчика, отсутствие свидетелей незаконной торговли и необходимых доказательств и принял решение закрыть дело по привлечению к административной ответственности за отсутствием правонарушения.

Правоохранителей обязали вернуть хозяйке изъятый товар.

Источник: dnl.dn.ua