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Архив - Донецкая область

В Горловке боевики "ДНР" «отжимают» помещения под казармы

20.10.2017 20:30
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В Горловке боевики "ДНР" «отжимают» помещения под казармы

В оккупированной Горловке боевики «отжали» помещение в центре города, чтобы создать там новую казарму.

Террористы пытаются укрепить свои позиции в оккупированном городе. Недавно они «выселили» медицинский диагностический центр на улице Клокова из своего помещения. Об этом сообщил журналист Никита Синицын, ссылаясь на свои источники в Горловке.

«Пришли утром на работу, а им объяснили, что здание больше не их и они свободны, - пишет журналист. - А место там хорошее - рядом Свято-Николаевский кафедральный собор, жилой сектор. Само помещение еще дореволюционное, стены больше метра толщиной».

По словам Синицина, прочность здания и его место расположение рядом с церковью и жилым сектором делает его удобным для расположения очередной казармы для личного состава.

Как сообщают его источники, в последние дни в Горловке на улицах прибавилось военных.

Боевики боятся наступления ВСУ. Из-за «наплыва» наемников для террористов пришлось выделить дополнительные места в здание за художественным музеем.

Здание поликлиники МВД, в которой лечат раненых "военнослужащих ДНР", дополнительно укрепили новыми баррикадами.

Источник: «Вчасно» 



Теги: Донбасс, Горловка, ДНР, боевики
 
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