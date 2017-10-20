В Мариуполе "зажиточного" переселенца осудили за получение материальной помощи

20.10.2017 11:30

В Мариуполе Донецкой области осудили мужчину, который имея банковский депозит, получал ежемесячную помощь от государства как переселенец.

Мужчина, имея статус внутренне перемещенного лица, не предоставил в местное Управление соцзащиты данные о наличии депозитных банковских счетов, на которых были размещены средства в сумме свыше 450 тыс гривен, передает прокуратура Донецкой области.

Сумма значительно превышает 10-кратный размер прожиточного минимума, при наличии которых ежемесячная помощь не назначается в соответствии с действующим законодательством.

«Обвиняемый с сентября 2015 по май 2016 получал ежемесячную адресную помощь для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг как ВПЛ, - говорится в сообщении прокуратуры. - Общая сумма полученных им средств от государства составила почти 20 тыс грн».

Суд признал жителя Донетчины виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 190 УК Украины (мошенничество).

В настоящее время материальный ущерб, причиненный уголовным правонарушением, возмещен полностью, в связи с чем виновному лицу избрано наказание не связанное с лишением свободы.

Отметим, согласно Постановлению № 689, принятое Кабмином 13 сентября 2017 года, размер депозита увеличился с 10-кратного до 25-кратного размера прожиточного минимума. Если раньше депозит не должен был превышать 16 тысяч гривен, то теперь сумма увеличена до 44 500 гривен.



Источник: «Вчасно»