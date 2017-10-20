В одной из школ Краматорска массово отравились дети

20.10.2017 11:10

В одной из школ Краматорска Донецкой области произошло массовое отравление детей.

Расследованием происшествия занялась прокуратура.

«18 октября в инфекционное отделение с жалобами на тошноту, повышение температуры тела, слабость и нарушения работы желудочно-кишечного тракта госпитализированы семь учеников общеобразовательной школы №12, - говорится в сообщении прокуратуры. - 19 октября количество больных выросло до девяти».

В настоящее время все дети в возрасте от 6 до 15 лет в состоянии средней тяжести находятся в стационаре под наблюдением врачей. Их жизни ничего не угрожает.

Проводится весь комплекс мероприятий по выяснению причины массового заболевания детей.

Данные по данному факту Краматорской местной прокуратурой внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.137 УК Украины (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей). Продолжается досудебное расследование.



Источник: «Вчасно»