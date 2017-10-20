«Вода Донбасса» с 2018 года планирует поднять тарифы

20.10.2017 19:10

С начала 2018 года в Донецкой области в очередной раз подорожают услуги водоснабжения и водоотведения.

Как сообщает телеканал «Орбита», во время открытого обсуждения тарифов предприятия с представителями городов и районов Донецкой области директор по экономике и финансам КП «Компания "Вода Донбасса"» Ирина Илясова сообщила о запланированном повышении тарифов для всех категорий потребителей с 2018 года. Такую меру она объяснила ростом затрат компании на электроэнергию - 70% в структуре новых тарифов будет составлять оплата электроснабжения.

Водоканалы будут покупать питьевую воду за 8,41 грн/м3 и платить за водоотведение – 9,79 грн/м3, обычные потребители за питьевую воду заплатят 20,35 грн/м3, а за водоотведение – 14,75 грн/м3. Жители многоквартирных домов также получат новые расценки: до 20,44 грн/м3 за воду и 16,19 грн/м3 – за стоки.

Директор водоканала подчеркнула, что расчеты произведены без затрат на установку, обслуживание и замену узлов коммерческого и распределительного учета воды.

Напомним, что в Мариуполе тарифы на воду подорожали на более чем 30%