- Жители Донбасса жалуются на проблемы с онлайн-оформлением справки для пересечения КПВВ19:30
- «Вода Донбасса» с 2018 года планирует поднять тарифы19:10
- ИЗ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ОСТАНКИ НЕМЕЦКИХ СОЛДАТ ПЕРЕВЕЗУТ В ХАРЬКОВ18:10
- В Донецкой области мать закрыла троих детей и ушла на несколько дней17:50
- Полицейские остановили незаконную вырубку деревьев в Великоанадольском лесу17:10
- В Дружковке суд обязал полицию вернуть предпринимателю изъятый товар16:10
- Порошенко не добрался до Мариуполя15:45
- Олимпийский чемпион Александр Усик провел поединок в прифронтовой Марьинке14:10
- С 17 октября боевики проводят рейды на Донбассе, - Аброськин 13:30
- В Донецке продают "чешские" сигареты, подпольно произведенные в "ДНР"11:50
«Вода Донбасса» с 2018 года планирует поднять тарифы
С начала 2018 года в Донецкой области в очередной раз подорожают услуги водоснабжения и водоотведения.
Как сообщает телеканал «Орбита», во время открытого обсуждения тарифов предприятия с представителями городов и районов Донецкой области директор по экономике и финансам КП «Компания "Вода Донбасса"» Ирина Илясова сообщила о запланированном повышении тарифов для всех категорий потребителей с 2018 года. Такую меру она объяснила ростом затрат компании на электроэнергию - 70% в структуре новых тарифов будет составлять оплата электроснабжения.
Водоканалы будут покупать питьевую воду за 8,41 грн/м3 и платить за водоотведение – 9,79 грн/м3, обычные потребители за питьевую воду заплатят 20,35 грн/м3, а за водоотведение – 14,75 грн/м3. Жители многоквартирных домов также получат новые расценки: до 20,44 грн/м3 за воду и 16,19 грн/м3 – за стоки.
Директор водоканала подчеркнула, что расчеты произведены без затрат на установку, обслуживание и замену узлов коммерческого и распределительного учета воды.
Напомним, что в Мариуполе тарифы на воду подорожали на более чем 30%
Теги: экономика, Донбасс, Вода Донбасса, тарифы
- Кабмину указали на дверь
- Что ждет украинцев в 2009 году
- В России предложили заморозить украинский кредит
- Донецкого коммунальщика обвиняют в загрязнении воды
- Китайцы инвестируют в шахту Донбасса 85 миллионов долларов
- Из-за обстрелов поврежден Южнодонбасский водовод - жители Покровска и Докучаевска могут остаться без воды
- Жители Донбасса жалуются на проблемы с онлайн-оформлением справки для пересечения КПВВ19:30
- «Вода Донбасса» с 2018 года планирует поднять тарифы19:10
- ИЗ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ОСТАНКИ НЕМЕЦКИХ СОЛДАТ ПЕРЕВЕЗУТ В ХАРЬКОВ18:10
- В Донецкой области мать закрыла троих детей и ушла на несколько дней17:50
- Полицейские остановили незаконную вырубку деревьев в Великоанадольском лесу17:10
- В Дружковке суд обязал полицию вернуть предпринимателю изъятый товар16:10
- Порошенко не добрался до Мариуполя15:45
- КПВВ "Золотое" в очередной раз не заработал15:30
- Олимпийский чемпион Александр Усик провел поединок в прифронтовой Марьинке14:10
- С 17 октября боевики проводят рейды на Донбассе, - Аброськин 13:30
- 49-летняя Джулия Робертс изумила красотой в мини19:50
- Жители Донбасса жалуются на проблемы с онлайн-оформлением справки для пересечения КПВВ19:30
- «Вода Донбасса» с 2018 года планирует поднять тарифы19:10
- Украина до сих пор не отобрала гражданство у Поклонской18:50
- "Им нужна была кровь": Порошенко сделал важное заявление о протестах под Радой18:30
- ИЗ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ОСТАНКИ НЕМЕЦКИХ СОЛДАТ ПЕРЕВЕЗУТ В ХАРЬКОВ18:10
- В Донецкой области мать закрыла троих детей и ушла на несколько дней17:50
- Полицейские остановили незаконную вырубку деревьев в Великоанадольском лесу17:10
- Порошенко сподівається, що вже навесні депутатської недоторканності не буде 16:50
- Во Львове дал концерт экс-«Ляпис Трубецкой»16:40
- Эти продукты на завтрак не только полезны, но и уберегут от кариеса14:30
- Реформы-2017: для чего они нужны и что дадут людям13:10
- Как правильно выпивать, чтобы не навредить своему здоровью08:30
- В Украине бушует вирусная инфекция: заболели более 150 тысяч украинцев07:50
- Як зміняться правила вступу до ВНЗ у 2018 році?07:38
- Шесть "домашних" средств против зубной боли22:13
- Житейская история: Грехи наши тяжкие, или Сухопутные приключения капитана дальнего плавания20:50
- Квас: корисні властивості напою і як ним лікуватись19:55
- На Марсе обнаружили необычные отпечатки18:59
- Как защитить себя от скачков давления18:48
- Украина разорвала один из важных военных договоров с Россией - у Кремля будет настоящий шок
- “Украина вплотную подошла к “моменту истины” и завершению войны”, - Пономарь о событиях в Киеве
- Такого поворота "асвабадители" не ожидали: “шахтеры” и “трактористы” Донецка отдают последнее после указа Захарченко об "украинских" долгах
- В Штабе АТО сообщили о тяжелой потере ВСУ под Марьинкой. ВИДЕО
- Порошенко наконец-то прокомментировал масштабную акцию под стенами Верховной Рады: к такой реакции президента сторонники Саакашвили точно не были готовы
- Жители Горловки возмущены беспределом боевиков - в адрес Захарченко посыпались проклятия из-за очередного инцидента в "ДНР"
- В фейковой "ДНР" "переворот": Пушилин лишился должности
- "Вся “вата" из ОРДЛО теперь очень любит Украину - Дэнээрия больше не нужна!” - соцсети рассказали о громкой победе Киева в оккупированном Донбассе
- Российские власти наблюдают за протестами в Киеве: Песков сделал заявление о последствиях для Донбасса
- Убийство беременной дочери высокопоставленного кремлевского наемника в "ДНР": соцсети сообщили неожиданные подробности о террористе Мачете