Кровавое ЧП в Мариуполе: женщина напала с ножом на сына

21.10.2017 19:10

Бытовой конфликт, случившийся в многоэтажке в центре Мариуполя, начался со словесной перепалки и закончился применением ножа, пишет Хроника.инфо со ссылкой на informator.media.

Сообщение о том, что оказана медицинская помощь мариупольцу 1981 года рождения, поступило в Центральный отдел полиции приморского города вчера около 16:00.

Следственно-оперативная группа полиции, прибывшей по вызову, установила, что врачей вызвала сотрудник коммунального предприятия, которая пришла снимать показания счетчиков. Дверь ей открыл окровавленный мужчина.

Как выяснилось, словесный конфликт произошел между ним и его мамой во время совместного распития спиртных напитков. После оскорбительного слова пострадавший ударил подозреваемую, а та в ответ нанесла ему удар ножом. После чего пошла хлопотать по хозяйству.

Сейчас орудие причинения телесных повреждений изъято и приобщено к материалам уголовного производства, открытого по ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины (умышленное причинение тяжких телесных повреждений). Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.