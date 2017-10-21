На Донбасі масово закривають школи і садочки

21.10.2017 09:50

На Донбасі у Костянтинівці закривають школи та дитячі садочки. Місто розташоване всього за 50 кілометрів від окупованої території, звідти на початку війни масово виїжджали люди.

Нині кількість дітей різко зменшилася. Саме тому місцева влада прийняла рішення закрити деякі садочки та школи. Батьки побоюються, що це негативно позначиться на їхніх дітях.

Перестають набирати групи в дитячих садках, інтернаті і навчальних закладах. У мерії не дають добро. У школі №1 роблять капітальний ремонт, вже наступного року вона має стати опорною в цьому районі. Тобто тут будуть навчатись діти з багатьох навколишніх селищ. Частину приміщень школи підготували до першого вересня ще цього року і були готові навчати дітей. Але виконком не дав дозволу.

У нас 22 мільйони гривень дефіцит бюджету. От наразі платити заробітню плату вчителям, вихователям, техпрацівникам на листопад, на грудень, у нас нема чим. Ми зараз пишемо листи на обладміністрацію, на департамент освіти, щоб вони нам допомогли, щоб дали якусь дотацію,

– пояснила начальник управління освіти міської ради Ольга Барабаш.

Від початку війни з Костянтинівки виїхало багато мешканців, в тому числі і дітей. Тож навчальні заклади не заповнені навіть на половину, тому доводиться їх закривати. В області про проблему знають, відправляли в місто комісії місцевого рівня і навіть міністерську. Та марно. Місцеві освітяни, мовляв, не дійдуть згоди між собою.

Источник: 24tv.ua