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С КЛАДБИЩ КОНСТАНТИНОВКИ ИСЧЕЗАЮТ НЕКОТОРЫЕ ПРЕДМЕТЫ
21.10.2017 15:30
В последнее время на городских кладбищах стали пропадать металлические ограждения. Об этом сообщает пресс-служба Константиновского отделения полиции.
Причем, уже современные. Как стало известно журналистам ZI, недавно на кладбище Фрунзе родственники на могиле усопшего установили подобный миниатюрный забор. А когда через несколько дней пришли на могилку, то ограждения на месте не оказалось.
Огорченные таким кощунством к памяти усопшего люди, поспешили сообщить о случившемся в полицию. Там ответили, что подобные ситуации уже ранее имели место на других кладбищах. Но вот когда найдут металлических вандалов, не сказали. Пока только у правоохранителей на этот счет одни только версии.
Теги: Донбасс, Константиновка, полиция, кладбище
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