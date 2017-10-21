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В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ БАСТУЮТ ШАХТЕРЫ
21.10.2017 18:30
34 шахтера, которые работают на шахте «1/3 Новогродовская», отказались подниматься из шахты, так как им не выплачивают заработную плату.
Заявление об этом сделал председатель Профсоюза шахтеров Украины М.Волынец на свой странице в социальной сети.
Правда, сколько задолжало горнякам руководство шахты, пока неизвестно.
Источник: zi.dn.ua
Теги: Донбасс, забастовка, зарплата, шахтеры
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