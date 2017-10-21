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Архив - Донецкая область

В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ БАСТУЮТ ШАХТЕРЫ

21.10.2017 18:30
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В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ БАСТУЮТ ШАХТЕРЫ

34 шахтера, которые работают на шахте «1/3 Новогродовская», отказались подниматься из шахты, так как им не выплачивают заработную плату.

Заявление об этом сделал председатель Профсоюза шахтеров Украины М.Волынец на свой странице в социальной сети.

Правда, сколько задолжало горнякам руководство шахты, пока неизвестно.

Источник: zi.dn.ua



Теги: Донбасс, забастовка, зарплата, шахтеры
 
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