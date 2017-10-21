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ЖЕБРИВСКИЙ ОБЕЩАЕТ МИЛЛИОН ЗА ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ ДОНЕТЧИНЫ «ГЛУБЖЕ СОВЕТСКИХ УЧЕБНИКОВ»
21.10.2017 12:10
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский объявил о проведении конкурса на изучение истории донецкого края. Призовой фонд составляет 1 миллион гривен, сообщил он в Facebook.
«К участию в конкурсе приглашаю всех, кто знает историю глубже, чем писалось в советских учебниках. Хотим преодолеть мифы, которые насаждались на этой земле в течение длительного времени, о том, что до Екатерины-блудницы здесь было дикое поле», – написал Жебривский.
По его словам, ожидаются работы об исследовании первых поселений регионе, украинского казачества, Украинской народной республики, диссидентском движении, а также «истории современного сопротивления Украины так называемому русскому миру».
Источник: novosti.dn.ua
Теги: Донбасс, конкурс, история, Жебривский
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