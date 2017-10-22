Киевляне покажут в Мариуполе микроскопический зоопарк

22.10.2017 13:50

Мариупольцев приглашают увидеть под микроскопом различные микроорганизмы и познать разнообразие живого мира, передает MRPL.CITY.

Выставка "Зоопарк под микроскопом" откроется в Мариупольском краеведческом музее.

"Выставка уникальна, создана более двенадцати лет назад, постоянно совершенствуется и расширяется. Основная экспозиция находится в Киеве, но проходит и в других городах Украины. Выставка "Зоопарк под микроскопом" одинаково будет интересной для всех возрастов, маленьких детей, школьников и взрослых", - сообщают в краеведческом музее.

В Мариуполе выставка будет работать с 25 октября по 6 декабря 2017 года по адресу: ул. Георгиевская, 20. Дополнительная информация по телефону - 33-33-38.