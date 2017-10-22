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Архив - Донецкая область

На Донбассе женщину зарезали из-за ревности

22.10.2017 14:10
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На Донбассе женщину зарезали из-за ревности

Трагедия произошла в Волновахском районе.

В Андреевке убили местную жительницу.

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

По данным ведомства, подозрение пало на 28-летнего сожителя жертвы.

"Вчера вечером они вместе употребляли спиртные напитки. Из-за ревности между ними возникла ссора, которая переросла в драку. Сначала человек ударил женщину по лицу, а затем схватил кухонный нож и начал наносить ранения. Они оказались несовместимыми с жизнью", – рассказали правоохранители.

После этого злоумышленник пришел к своей бабушке, которая живет неподалеку, и признался в содеянном. Пенсионерка посоветовала внуку показаться в полицию, а вместо этого он вернулся на место преступления и начал уничтожать все следы.



Теги: Донбасс, женщина, ревность, Волновахский район
 
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