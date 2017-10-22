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Архив - Донецкая область

Порошенко провел совещание в пригороде Донецка

22.10.2017 17:00
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Порошенко провел совещание в пригороде Донецка

Президент, Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Петр Порошенко прибыл в Авдеевку Донецкой области, где вместе с министром обороны Степаном Полтораком провел совещание по оперативной обстановки на фронте, сообщает РБК-Украина.
Глава государства также пообщался с личным составом 72-й отдельной механизированной бригады. В частности, как рассказали в Администрации президента, Порошенко обсудил с военнослужащими вопрос о вещном, пищевом, денежном и материальном обеспечении подразделения.



Теги: Донбасс, Авдеевка, Петр Порошенко, совещание
 
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