Порошенко провел совещание в пригороде Донецка

22.10.2017 17:00

Президент, Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Петр Порошенко прибыл в Авдеевку Донецкой области, где вместе с министром обороны Степаном Полтораком провел совещание по оперативной обстановки на фронте, сообщает РБК-Украина.

Глава государства также пообщался с личным составом 72-й отдельной механизированной бригады. В частности, как рассказали в Администрации президента, Порошенко обсудил с военнослужащими вопрос о вещном, пищевом, денежном и материальном обеспечении подразделения.