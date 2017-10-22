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"Украл телефон у тещи, занял денег у соседей и пропал", - Сеть поразил случай белорусского наемника "ДНР": после Донбасса обворовал семью друга в России и сбежал
В Сети опубликована показательная история об очередном белорусском наемнике боевиков "ДНР" Дмитрие Макаревиче, который приехал в Россию к знакомому и обворовал его, скрывшись в неизвестном направлении.
Показательный случай рассказали пользователи социальных сетей, возмутившись цинизму наемника подразделения "ДНР". Макаревич приехал воевать на Донбасс из белорусского города Бобруйск – он служил в составе подразделения "Спарта" и участвовал в боевых действиях против ВСУ.
Террорист не раз заявлял о присутствии "фашистов" на Донбассе и обещал бороться с ними даже в родной Беларуси. При этом свою благородную натуру он решил проявить своеобразно - приехав к знакомому в город Новороссийск с Донбасса он взял аванс на новой работе, занял денег у соседей и обворовал тещу знакомого, а затем просто пропал.
Источник: dialog.ua
Теги: Донбасс, сеть, ДНР, ВСУ
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