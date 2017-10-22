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В МАРИУПОЛЕ РЕМОНТИРУЮТ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ КАРДИОЦЕНТРА
Скоро свои двери для пациентов распахнет Кардиохирургический центр. Он будет работать на базе БСМП, где сейчас в его будущих операционных и палатах ведется капитальный ремонт. Мариуполь - единственный город Украины, который в этом году не только реализует подобный проект, но и смог приобрести по рекордно низкой цене дорогостоящее оборудование. Об этом рассказал городской голова Вадим Бойченко, приехавший посмотреть на качество выполняемых работ.
Мариуполь присоединился к всеукраинскому проекту «Здоровое сердце», его инициативу по созданию современного кардиоцентра поддержали государство и область.
«Мариуполь будет бороться за каждое здоровое сердце. С нового года здесь будут спасать жизни с минимальными затратами. У мариупольцев появится возможность бесплатно оперироваться, на что раньше уходили большие деньги. Наш кардиоцентр – это синергия усилий города, взявшего на себя приобретение оборудования, и государства, обеспечившее его расходными материалами. Мы должны создать максимально комфортные условия для лечения каждого жителя и работы врача»,
отметил Вадим Бойченко.
Благодаря тому, что город приобрел ангиограф за рекордно низкую цену – порядка 18 млн грн, Мариуполь смог сэкономленные средства направить на капитальный ремонт будущего кардиоцентра.
Что касается развития здравоохранения, то в Мариуполе поддерживают медицину и решают проблемы больниц, которым на протяжении десятилетий не уделялось должного внимания. Выполняется капитальные ремонт учреждений здравоохранения, оснащаются палаты, и самое главное - закупается новое оборудование. Например, в текущем году в пяти больницах проводятся строительно-монтажные работы, а на 17 объектов управления здравоохранения разрабатывается проектно-сметная документация с их реализацией в 2018 г.
По словам мэра, Мариуполь создает фундамент для развития кластерной медицины и с переездом в наш город медвуза решает проблему нехватки квалифицированных врачей.
Источник: i24.com.ua
Теги: Донбасс, сердце, Мариуполь, ремонт
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