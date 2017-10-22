В Покровському районі збільшилося поголів’я свиней, овець та корів

22.10.2017 13:30

З початку 2017 року сільхозпідприємствами Покровського району було вирощено 34251 тон худоби та птиці в живій масі, проти минулорічного показника 36365 тон.

Реалізація худоби та птиці на забій в живі вазі збільшилась майже на 4%, що становить 33239 тон.

Валове виробництво молока становить 1889 тони, що майже в двічі більше ніж цей показник в минулому році.

Виробництво яєць становить 14735 тисяч штук.

Чисельність поголів’я великої рогатої худоби збільшилась до 1270 голів, також збільшується поголів’я корів до 586 голів проти 519 голів в минулому році.

Поголів’я свиней збільшилося на до 257843 голови з 249999 голів, в цьому велика заслуга ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ».

Поголів’я овець збільшилось до 142 голів проти минулого річного показника коли ця кількість складала 120 голови за рахунок фермерського господарства «Хірлюк і К».

Поголів’я птиці зменшилось проти минулого річного показника до 209183 голови , які утримує селянське господарство «Олександрівське».

Источник: ddk.dn.ua