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В Покровському районі збільшилося поголів’я свиней, овець та корів
З початку 2017 року сільхозпідприємствами Покровського району було вирощено 34251 тон худоби та птиці в живій масі, проти минулорічного показника 36365 тон.
Реалізація худоби та птиці на забій в живі вазі збільшилась майже на 4%, що становить 33239 тон.
Валове виробництво молока становить 1889 тони, що майже в двічі більше ніж цей показник в минулому році.
Виробництво яєць становить 14735 тисяч штук.
Чисельність поголів’я великої рогатої худоби збільшилась до 1270 голів, також збільшується поголів’я корів до 586 голів проти 519 голів в минулому році.
Поголів’я свиней збільшилося на до 257843 голови з 249999 голів, в цьому велика заслуга ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ».
Поголів’я овець збільшилось до 142 голів проти минулого річного показника коли ця кількість складала 120 голови за рахунок фермерського господарства «Хірлюк і К».
Поголів’я птиці зменшилось проти минулого річного показника до 209183 голови , які утримує селянське господарство «Олександрівське».
Источник: ddk.dn.ua
Теги: Донбасс, овца, свинья, корова, Покровск (Красноармейск)
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