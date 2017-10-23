БУДУТ ЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРОВЕРЯТЬ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ

23.10.2017 08:23

Министерство социальной политики заявило, что переселенцев не будут проверять дополнительно.



Механизм, по которому будет происходить физическая идентификация переселенцев, получающих выплаты в Ощадбанке, будет запущен в ноябре. Когда он будет работать, получать пенсии станет значительно проще – переселенцев не будут проверять дополнительно.



Соответствующее постановление Кабинета министров было принято 13 сентября. Оно значительно упростит выплаты пенсий. Для того, чтобы запустить механизм, будет необходимо определенное время. Человек будет получать деньги в Ощадбанке и там же будет осуществляться его идентификация. Он сможет появляться в банке раз в полгода и получать деньги. Дополнительный контроль проводиться не будет.



Министерство социальной политики и правозащитники пришли к мнению о том, что если механизм будет работать, то ситуация значительно улучшиться.





