ДЕТИ В КРАМАТОРСКЕ ПОПАЛИ В БОЛЬНИЦУ ИЗ-ЗА СТАФИЛОКОККА

23.10.2017 21:48

Носителем был повар

Расследование отравления учеников Краматорской школы № 12 еще продолжается, но уже есть предварительные результаты. В Госпропотребслужбе считают, что причиной отравления девяти школьников стал золотистый стафилококк. Инфекцию обнаружили в арновке, которую в тот день подавали в школьной столовой. Ситуацию усложнило наличие в каше сливочного масла, которое стало патогенной средой для размножения бактерий.



Журналистам ZI стало известно, что носителем золотистого стафилококка, вызывающего различные заболевания, вплоть до заражения крови или сепсиса, стал повар.

Специалисты считают, что работник столовой не соблюдал правила личной гигиены при приготовлении обеда для детей. Начальник отдела санитарно-эпидемиологического надзора Управления Держспоживслужбы в Донецкой области Константин Кандыба считает, что носитель инфекции мог и не знать о своем заболевании.



Сейчас состояние школьников стабильное. Дети готовятся к выписке домой.

Источник: http://zi.dn.ua