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Архив - Донецкая область

КАК ЖИТЕЛЬ БАХМУТА ПОДВЕРГАЛ ОПАСНОСТИ ЖИЗНИ МНОГИХ СОСЕДЕЙ

23.10.2017 14:00
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КАК ЖИТЕЛЬ БАХМУТА ПОДВЕРГАЛ ОПАСНОСТИ ЖИЗНИ МНОГИХ СОСЕДЕЙ

Как-то в лесопосадке за городом житель города нашел целый арсенал боеприпасов. Гранатомет, две гранаты и много патронов он ночью перенес себе в квартиру и спрятал в кладовой.

Тщательно спрятал, в разных местах комнаты. Но кто-то из соседей или знакомых, по-видимому, узнал об этом и позвонил в полицию. В результате санкционированного обыска правоохранители нашли и изъяли все эти предметы.

За то, что житель многоэтажки подвергал опасности жизни многих соседей, ему грозит до семи лет лишения свободы. Но это решит суд. А если бы ранее не судимый гражданин отнес все это в милицию или хотя бы сообщил туда об опасной находке, ему бы еще и спасибо сказали.



Автор статьи: Татьяна Тихонова
Источник: http://zi.dn.ua 


Теги: Донбасс, Донецкая область, опасность, Бахмут
 
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