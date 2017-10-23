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Архив - Донецкая область

Российские военные на Донбассе получают «документы граждан «ЛДНР»

23.10.2017 19:28
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Российские военные на Донбассе получают «документы граждан «ЛДНР»

В российских военных на Донбассе на время выполнения боевых задач изымают российские паспорта и военные билеты и выдают "документ" с указанным гражданством "ЛДНР". Об этом на своей странице в Facebook написала первый вице-спикер Ирина Геращенко, передает УНН.

"У российских "ихтамнет", которых перебрасывают на Донбасс, в принудительном характере на время выполнения боевых задач изымают российские паспорта и военные билеты и вручают бумажки "граждан "лдрн"", - написала И.Геращенко.

Она подчеркнула, что это делается для того, "чтобы в случае гибели в донецких степях или плена, замести следы, что это кадровые российские военные".

"Интересно, что на последней встрече в Минске, когда обсуждали поездку координатора ОБСЕ на оккупированных территориях, в тюрьмы, представители ОРДО начали настаивать, чтобы координатор встретился с "гражданами России, которые просто долго проживают в Луганске и решили взять паспорт "республик", поэтому что хотят защитить "республики" и русский язык от "хунты", - написала И.Геращенко.

Как сообщалось ранее, СБУ завершила досудебное расследование дел в отношении 132 "чиновников ЛДНР".

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, военные, ДНР, ЛНР
 
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