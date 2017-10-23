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ТЯЖЕЛУЮ ВОЕННУЮ ТЕХНИКУ ИСПРОБУЮТ В ДЕЙСТВИИ В ДРУЖКОВКЕ
23.10.2017 14:40
Об этом сообщил командир 122 батальона
Три дня – с 23 по 25 октября – будут проходить плановые учения в военной части, которая дислоцируется вблизи города. В учении задействуют тяжелую военную технику.
Поэтому, возможно, будут слышны характерные залпы и громкие хлопки. Жителей Дружковки просят сохранять спокойствие.
Автор статьи: Наталья Николаева, журналист
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Дружковка, военная техника
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