У мережі розкрили подробиці несподіваного візиту Порошенка до Авдіївки

23.10.2017 07:12

У соціальних мережах активно обговорюють несподівану новину – практично весь день сьогодні глава держави Петро Порошенко провів у прифронтовій Авдіївці. Про подробиці візиту розповіли народний депутат Ірина Геращенко та волонтер Юрій Бірюков, - про це інформує видання replyua.net.



Так, Бірюков зауважує, що рішення відвідати Авдіївку прийшло раптово: мовляв, під час чергового звіту міністра оборони Степана Полторака останній згадав про ротацію військовослужбовців і доповів, що 72-га бригада, яка до цього рік воювала у Авдіївській промзоні, нарешті вирушить на ротацію. У президента виникла ідея особисто привітати бійців та подякувати їм за службу. Він виникнення ідеї до її реалізації минуло менше доби.



Геращенко, у свою чергу, повідомляє, що про візит президента на фронт не говорили заздалегідь з міркувань безпеки. Знали про приїзд Головнокомандувача тільки військові, і спілкування з ними було цілком відверте: говорили і про роль армії у збереженні держави, і про перспективи миротворчої місії. А потім Порошенко коротко заїхав в Авдівку і люди довго не могли повірити, що перед ними насправді президент: було відверте спілкування без зграї чиновників. Чудово, що за десять кілометрів від фронту люди так радо зустрічають президента, фотографуються з ним, обіймають, - зауважує нардеп.