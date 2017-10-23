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В МАРИУПОЛЕ ОТКРОЮТ СОВРЕМЕННЫЙ КАРДИОЦЕНТР
В рамках проекта «Здоровое сердце» в Мариуполе запланировано строительство нового кардиохирургического центра. Данный проект получил поддержку и области, и государства.
Согласно заявлению пресс-службы горсовета, кардиоцентр собираются открыть на базе БСМП. На данный момент город успел приобрести ангиограф всего за 18 млн грн – рекордно низкую цену. Сэкономленные средства пойдут на ремонтные работы в новом центре. Сейчас осуществляется капитальный ремонт операционных и палат.
Городской голова В.Бойченко заявил, что уже с нового года кардиоцентр будет принимать первых пациентов. Мариупольцы смогут оперироваться в этом центре совершенно бесплатно. Кардиоцентр построен благодаря совместным усилиям города, выделившего деньги на приобретение оборудования, и государства, купившего все расходные материалы.
Также В.Бойченко заявил, что недостаток квалифицированных специалистов в городе смогут восполнить выпускники местного медицинского вуза, который переехал сюда из Донецка. На данный момент Мариуполь – единственный украинский город, где в полной мере реализовывается проект «Здоровое сердце».
В текущем году ремонтные работы проводят в пяти лечебных учреждениях Мариуполя. Ремонт еще 17 объектов запланирован на следующий год.
Теги: Донбасс, Мариуполь, кардиология, медицина
- В МАРИУПОЛЕ ОТКРОЮТ СОВРЕМЕННЫЙ КАРДИОЦЕНТР13:00
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