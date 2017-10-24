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Для чего Захарченко личные казаки?
10 октября «глава ДНР» Захарченко своим «указом» создал очередное казачье подразделение в «республике», а именно: «Приазовское казачье войско Донецкой народной республики». Пишет в своем блоге на "Острове" Максим Журналов, передает 62.ua.
Это выглядит довольно странно, поскольку остается непонятной цель создания очередного воинского подразделения в «республике», в которой танков и бронетехники благодаря русскому военторгу больше, чем во всей Европе. Еще в феврале сего года, сразу после убийства террориста «Моторолы» и одновременно с покушением на «Гиви», Захарченко дал команду организовать на подконтрольной ему территории подразделения «Казачьей национальной гвардии». По всей видимости, для этого ему даже пришлось договариваться с изгнанным ранее лидером казачьего «Войска Донского» Николаем Козицыным. Последний, в свою очередь, видимо откликнулся на аргументы Захарченка, о чем свидетельствует его «указ».
Но если в феврале «донские казачки» ринулись с «великой и могучей» защищать Захарченка так сказать неофициально (очевидно, они руководствовались исключительно материальной выгодой), то сейчас все вполне официально.
Более того, главарем «Приазовского казачьего войска» назначен Сергей Гращенко – давно известный в казачьих кругах активист и на 100% человек Козицына, который в сентябре 2015 распоряжением тогдашнего «главы парламента ДНР» Дениса Пушилина был отозван с должности «депутата Народного Совета ДНР», якобы за совместительство (в июле 2015 Гращенко назначен «начальником Главного Управления рыбных ресурсов ДНР»). И вот теперь бывший «рыбнадзоровец» становится руководителем казачьего подразделения. Довольно странное назначение… Тут стоит отметить, что и сами «руководители» псевдореспублики весьма неоднозначно отреагировали на решение Захарченка. Например, Ходаковский даже резко высказался по этому поводу в социальных сетях.
Кстати, любопытный расклад намечается в процессе дальнейшего развития склоки между крестными отцами ДНР. Похоже на то, что накануне предстоящих «выборов в ДНР» в противовес Захарченку создается мощная коалиция в лице Ходаковского, имеющего хорошую поддержку среди «силовиков», Дубинского, а также Гиркина, также открыто поддерживающего Ходаковского. Получается интересная ситуация. Трое крестных отцов «ДНР», ранее грызшихся между собой, составили реально мощную (в глазах сепаратистов) коалицию против Захарченко, которого почему-то защищает Бородай. Позиция Кремля, олицетворяемая Владиславом Сурковым, пока непонятна; но можно предположить, что москвич Бородай близок с москвичом Сурковым.
В любом случае поражает «разброд и шатание», несвойственные «русскому миру». Кремль теряет контроль или импровизирует на ходу? И не с этим ли противостоянием связано создание «личной казачьей гвардии» Захарченко. Как и в начале года, после ликвидации одиозных террористов «Гиви» и «Моторолы», главарь «ДНР» сильно опасается за свою жизнь, и созданием очередного казачьего подразделения надеется усилить свои позиции. Однако, все понимают, что окончательное решение и по Захарченку, и по «выборам», и по судьбе самой «республики» будет приниматься за «поребриком». За инсайдерской информацией, полученной из «ДНР», создание и введение новых военизированных формирований в преддверии выборов имеет целью усилить «народную милицию» для подавления возможных беспорядков и обеспечения «нужного» результата выборов.
Теги: Россия, Донбасс, выборы, ДНР, казаки, Захарченко, Сурков
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