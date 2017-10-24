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Хвостатый экстрасенс спасает "пророчествами" жизни в окопах на передовой под Мариуполем

24.10.2017 11:20
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Хвостатый экстрасенс спасает "пророчествами" жизни в окопах на передовой под Мариуполем

Кошка с тонкой интуицией и чутким слухом предупреждает украинских морпехов о скором начале обстрела позиций на окраинах Широкино, передаёт MRPL.CITY.
Об этом сообщили представители мобильной пресс-группы ОТГ «Мариуполь». Пушистая кошечка Маруся помогает военнослужащим в окопах под Мариуполем, не только снимая стрессовое напряжение жизни в зоне боевых действий своей ласковостью и игривостью. Как рассказали украинские морские пехотинцы, пушистая любимица предупреждает их о приближении обстрела. Причем безошибочно.
«Как только Маруся покидает позицию – за несколько минут жди «прилет», - отметили военные.



Теги: Донбасс, кошка, спасение, интуиция
 
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