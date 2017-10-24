Хвостатый экстрасенс спасает "пророчествами" жизни в окопах на передовой под Мариуполем

24.10.2017 11:20

Кошка с тонкой интуицией и чутким слухом предупреждает украинских морпехов о скором начале обстрела позиций на окраинах Широкино, передаёт MRPL.CITY.

Об этом сообщили представители мобильной пресс-группы ОТГ «Мариуполь». Пушистая кошечка Маруся помогает военнослужащим в окопах под Мариуполем, не только снимая стрессовое напряжение жизни в зоне боевых действий своей ласковостью и игривостью. Как рассказали украинские морские пехотинцы, пушистая любимица предупреждает их о приближении обстрела. Причем безошибочно.

«Как только Маруся покидает позицию – за несколько минут жди «прилет», - отметили военные.