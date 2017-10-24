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Манекин слишком много раскопал о гибели Моторолы: Казанский рассказал, почему террористы "ДНР" бросили в подвал и зверски истязают идеолога "ру***ого мира"
В начале октября террористы "ДНР" похитили в Донецке горячего поклонника "русского мира" российского пропагандиста Романа Манекина. Чем россиянин не угодил "народной республике", рассказал известный украинский журналист Денис Казанский, передает "Диалог.UA".
Отметим, что, по данным жены Манекина, похитили пропагандиста люди главаря "ДНР" Александра Захарченко. Российские и сепаратистские СМИ дружно проигнорировали данное событие. "Похищен российский гражданин. Его подвергают пыткам. Но это только в кино русские своих не бросают. А в жизни все как раз наоборот", - отметил Казанский, уточнив, что террористы схватили Манекина "за дело".
Оказалось, что незадолго до ареста россиянин в соцсетях хвалился информацией о наличии у него списков 300 россиян, удерживаемых в тюрьмах "ДНР" и, что более интересно, данных о настоящих убийцах террориста Моторолы. "Манекин был уверен, что его ликвидировала не украинская ДРГ", - подчеркнул Казанский. "Как причудливо складывается судьба. Мог ли знать Манекин весной 2014, когда писал идиотические посты про украинских фашистов, что через несколько лет пытать и ломать его будут не правосеки, а свои, родненькие гестаповцы?" - сыронизировал журналист.
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, СМИ, похищение, пытки, ДНР, Захарченко, террористы
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