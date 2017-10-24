Мариупольцы поддержали петицию о продлении графика работы общественного транспорта

24.10.2017 14:56

В Мариуполе предлагают улучшить качество транспортного сообщения. Соответствующее обращение было опубликовано на сайте петиций.

“Продлить график движения городского частного и коммунального транспорта до 24 часов”, - написал автор.

Петиция была опубликована 30 сентября, и на сегодняшний день ее подписали 260 человек. До конца сбора подписей осталось 35 дней.

Напомним, если петиция, в соответствии с Законом Украины "Об обращении граждан", в течение трех месяцев наберет более 250 голосов, она будет вынесена на рассмотрение депутатов Мариупольского городского совета или членов исполнительного комитета.