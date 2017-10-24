Главная / Новости / Донецкая область / Мариупольцы поддержали петицию о продлении графика работы общественного транспорта
Последние новости раздела
- Мариупольцы поддержали петицию о продлении графика работы общественного транспорта14:56
- Новая выходка главаря "ДНР": Захарченко объявил оккупированное Седово "закрытой зоной" и запретил боевикам пускать туда наблюдателей ОБСЕ12:54
- Жителям Луганска сообщили, что Россия сворачивает финансирование «ЛДНР»12:10
- Ситуация на КПВВ: Лучше всего ехать через «Гнутово»11:54
- Вместо денег горняки шахты «Засядько» получат продуктовые наборы11:37
- Хвостатый экстрасенс спасает "пророчествами" жизни в окопах на передовой под Мариуполем 11:20
- Около Широкино боевики пытаются занять "серую зону"10:55
- НА ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ В БЮДЖЕТЕ БЫЛО ЗАЛОЖЕНО ТОЛЬКО 2%10:09
- Манекин слишком много раскопал о гибели Моторолы: Казанский рассказал, почему террористы "ДНР" бросили в подвал и зверски истязают идеолога "ру***ого мира"09:29
- За сутки боевики 22 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе: один воин ВСУ ранен08:31
Мариупольцы поддержали петицию о продлении графика работы общественного транспорта
24.10.2017 14:56
В Мариуполе предлагают улучшить качество транспортного сообщения. Соответствующее обращение было опубликовано на сайте петиций.
“Продлить график движения городского частного и коммунального транспорта до 24 часов”, - написал автор.
Петиция была опубликована 30 сентября, и на сегодняшний день ее подписали 260 человек. До конца сбора подписей осталось 35 дней.
Напомним, если петиция, в соответствии с Законом Украины "Об обращении граждан", в течение трех месяцев наберет более 250 голосов, она будет вынесена на рассмотрение депутатов Мариупольского городского совета или членов исполнительного комитета.
Теги: Донбасс, Мариуполь, горсовет, график, общественный транспорт, петиция
Читайте также:
- Мариупольцы поддержали петицию о продлении графика работы общественного транспорта14:56
- Новая выходка главаря "ДНР": Захарченко объявил оккупированное Седово "закрытой зоной" и запретил боевикам пускать туда наблюдателей ОБСЕ12:54
- Жителям Луганска сообщили, что Россия сворачивает финансирование «ЛДНР»12:10
- Ситуация на КПВВ: Лучше всего ехать через «Гнутово»11:54
- Вместо денег горняки шахты «Засядько» получат продуктовые наборы11:37
- Хвостатый экстрасенс спасает "пророчествами" жизни в окопах на передовой под Мариуполем 11:20
- Около Широкино боевики пытаются занять "серую зону"10:55
- НА ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ В БЮДЖЕТЕ БЫЛО ЗАЛОЖЕНО ТОЛЬКО 2%10:09
- Манекин слишком много раскопал о гибели Моторолы: Казанский рассказал, почему террористы "ДНР" бросили в подвал и зверски истязают идеолога "ру***ого мира"09:29
- За сутки боевики 22 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе: один воин ВСУ ранен08:31
- Мариупольцы поддержали петицию о продлении графика работы общественного транспорта14:56
- Зимой полк С-400 Триумф заступит на боевое дежурство в Севастополе, заявили в Минобороны РФ.14:34
- Военный эксперт: 65% «спектакля» под Верховной Радой руководит администрация президента14:16
- "Война еще очень далека от завершения", - Порошенко считает, что Донбасс будет освобожден от российских оккупантов после ввода Миссии ООН13:56
- Порошенко: "Период затягивания поясов заканчивается, все будет хорошо"13:34
- В Украине введут налог на котов13:15
- Новая выходка главаря "ДНР": Захарченко объявил оккупированное Седово "закрытой зоной" и запретил боевикам пускать туда наблюдателей ОБСЕ12:54
- Муженко: В США хотят расширить военное сотрудничество с Украиной12:36
- Полиция взяла штурмом Святошинский райсуд Киева - сторонники лидера батальона ОУН задержаны12:14
- Жителям Луганска сообщили, что Россия сворачивает финансирование «ЛДНР»12:10
- Їмо морозиво: 5 причин чому це варто зробити21:18
- Доктор рассказала, чем лечиться при ОРЗ и ОРВИ19:40
- Что нельзя делать дома: 10 главных запретов19:00
- Терапевты развенчали десять мифов о насморке18:43
- Пігментні плями: лікуємось від напасті18:00
- Медики назвали самый полезный алкогольный напиток12:30
- Список продуктов, которые улучшают память09:30
- Як лікувати потріскані п'яти?09:10
- Любовная совместимость имен08:55
- Как справиться с похмельем: лучшие и худшие продукты07:53
- У мережі розкрили подробиці несподіваного візиту Порошенка до Авдіївки
- БУДУТ ЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРОВЕРЯТЬ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
- Это прорыв: украинцы могут платить за отопление мизер
- Казанський: над лідером терористів так званої «ЛНР» згущаються хмари
- В жутком ДТП в Харькове погибли вдова и дочь бойца АТО: "Обеих. Враз"
- В Украине стремительно дорожает еще один мясной продукт
- Ученые: Кошка обладает одновременно пятью личностями
- В сети высмеяли студентов "ЛНР" целовавших "священный" коленвал
- Медреформа в Украине: стало известно, каким врачам грозит потеря работы
- В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ БАСТУЮТ ШАХТЕРЫ