НА ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ В БЮДЖЕТЕ БЫЛО ЗАЛОЖЕНО ТОЛЬКО 2%

24.10.2017 10:09

За два года, которые идет АТО на территории Донецкой и Луганской областей, для помощи переселенцам государство выделило 60 млн.грн. Из всех средств, которые были привлечены для граждан этой категории, данная сумма составляет только 2%. Такое заявление сделал В.Черныш, министр по вопросу оккупированных территорий, передает zi.dn.ua.

Еще 3 млрд, по его словам, поступили от различных международных проектов и организаций.

Также он рассказал, что впервые за все время Министерство региональной политики также привлекло 36 млрд для того, чтобы запустить кредитную программу для покупки жилья переселенцами. Правда, Министерство просило выделить больше.