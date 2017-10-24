Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

"Над Плотным сгущаются тучи", - Казанский уверен в скорой ликвидации главаря террористической "ЛНР"

24.10.2017 07:29
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Над Плотным сгущаются тучи", - Казанский уверен в скорой ликвидации главаря террористической "ЛНР"

В оккупированном российскими гибридными войсками Луганске появились листовки, не оставляющие сомнений, - Игорю Плотницкому осталось недолго занимать пост главаря "ЛНР". Такой информацией поделился известный украинский журналист и блогер Денис Казанский, передает "Диалог.UA". Он отметил, что среди ночи в Луганске на подъездах появились листовки, критикующие главаря "ЛНР".

Примечательно, что стоит за этим не проукраинское подполье, уверен Казанский. "Качество печати неплохое, но ни одна типография в ОРДЛО за такое сейчас не возьмется, а провезти из Украины большую партию очень тяжело. Похоже, что завозился тираж из Ростовской области", - сообщил журналист, уточнив, что над Плотницким нависла серьезная угроза. Это далеко не первый сигнал с Кремля, что главарь сепаратистов впал в немилость. "На днях явно по указу из РФ сместили с должности "генпрокурора ЛНР" Заура Ибрагимова. С его уходом Плотницкий сильно ослабел", - подчеркнул блогер.



Теги: Донбасс, Российская Федерация, прокурор, сепаратисты, оккупация, ДНР, ЛНР, Плотницкий
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх