Новая выходка главаря "ДНР": Захарченко объявил оккупированное Седово "закрытой зоной" и запретил боевикам пускать туда наблюдателей ОБСЕ

24.10.2017 12:54

Главарь террористов "ДНР" Александр Захарченко решил объявить оккупированный поселок Седово "закрытой зоны" и не пускать на его территорию наблюдателей СММ ОБСЕ. Пресс-служба Миссии ОБСЕ опубликовала новый факт, подтверждающий нарушение минских договоренностей со стороны боевиков "ДНР", передает "Диалог.UA".

"На блокпосте, расположенном на северо‑восточной окраине поселка Седово, что в 106 км к югу от Донецка, вооруженные мужчины остановили патруль СММ и запретили наблюдателям проехать дальше по дороге в направлении поселка", - описывают произошедшее сотрудники Организации.

Более того, наблюдатели рассказали, как боевики в агрессивной форме заявили, что по какой-то неизвестной причине теперь оккупированный поселок Седово является "закрытой зоной". Террористы "ДНР" предупредили, что отныне для проезда и доступа в данный населенный пункт наблюдателям необходимо получить письменное разрешение от главаря боевиков Александра Захарченко.