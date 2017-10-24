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Переселенцы-медики смогут получить бесплатное жилье в Мариуполе
В Мариуполе планируют обеспечить бесплатным жильем лучших специалистов в области медицины, сообщает ilich.in.ua.
Современный кардиоцентр откроется на базе БСМП и с нового года мариупольцы будут получать оперативную квалифицированную медицинскую помощь. Для привлечения ведущих специалистов городской голова Вадим Бойченко пообещал медикам-переселенцам предоставить бесплатное жилье.
«Под квалифицированных переселенцев, под тех людей, в которых мы нуждаемся, чтоб привлечь их сюда, чтоб они работали на благо Мариуполя, государство выделяет 15 млн грн. Еще 15 миллионов мы зарезервировали на эти цели. Получаем 30 миллионов. И в этом году мы планируем приобрести порядка 50 квартир для переселенцев, в которых нуждается наш город»,- подчеркнул городской голова Вадим Бойченко.
Теги: Донбасс, Мариуполь, жилье, переселенцы
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